Теннис
Рейтинг WTA. В первой десятке не произошло изменений, Соррибес Тормо приблизилась к топ-50
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Ига Швёнтек начала 74-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира.
Чемпионка турнира WTA 250 в Кливленде Сара Соррибес Тормо поднялась на 40 строчек вверх и занимает 55-е место.
Виктория Томова, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 125 в Чикаго, вернулась в топ-100 и поднялась на 88-ю позицию.
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
41. Линда Носкова (+1)
53. Ван Синьюй (+3)
84. Диана Шнайдер (+1)