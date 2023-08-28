Свитолина — Фридзам: прогноз букмекеров на матч первого круга US Open-2023

Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи 232 #US Open, #Элина Свитолина

Источник – Чемпион.

Во вторник, 29 августа, Элина Свитолина (26) сыграет в матче первого раунда Открытого чемпионата США (US Open-2023) против немки Анны-Лены Фридзам (90).

Поединок начнется не ранее 21:30 по киевскому времени третий запуск на корте №17.

Букмекеры предпочитают первую ракетку Украины.

Коэффициенты< /h2> Победа Свитолиной — 1.17

Победа Фридзам- 6.30

Свитолина – Фридзам: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга US Open

Это будет первая встреча этих соперниц на профессиональном уровне.