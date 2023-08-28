Теннис
Свитолина — Фридзам: прогноз букмекеров на матч первого круга US Open-2023
Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи Сегодня 19:21 232 0 #US Open, #Элина Свитолина
Источник – Чемпион.
Во вторник, 29 августа, Элина Свитолина (26) сыграет в матче первого раунда Открытого чемпионата США (US Open-2023) против немки Анны-Лены Фридзам (90).
Поединок начнется не ранее 21:30 по киевскому времени третий запуск на корте №17.
Букмекеры предпочитают первую ракетку Украины.
Коэффициенты< /h2>
- Победа Свитолиной — 1.17
- Победа Фридзам- 6.30
Свитолина – Фридзам: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга US Open
Это будет первая встреча этих соперниц на профессиональном уровне.
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