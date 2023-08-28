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Теннис

US Open. Четвертая ракетка мира Руне сенсационно проиграл в первом круге, Тим впервые с января 2021 года выиграл матч на турнире Grand Slam

2023-08/1693252707_rune.jpeg|—>US Open. Четвертая ракетка мира Руне сенсационно проиграл в первом круге, Тим впервые с января 2021 года выиграл матч на турнире Grand Slam

Источник: btu.org.ua

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