US Open. Четвертая ракетка мира Руне сенсационно проиграл в первом круге, Тим впервые с января 2021 года выиграл матч на турнире Grand Slam

Больше в Теннис
-
29 августа на US Open сыграют Свитолина и Цуренко: расписание матчей украинок
Сегодня 00:20 54 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1385d571f9768eb4ebd11fba68cb86cb.
-
Калинина уступила Соррибес Тормо на старте US Open
Украинка не смогла пробиться во второй круг турнира Сегодня 22:17 88 0 Фото —...
-
Свитолина — Фридзам: прогноз букмекеров на матч первого круга US Open-2023
Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи Сегодня 19:21 232 0 #US Open, #Элина Свитолина...
-
Костюк — Рыбакина: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга US Open
Игра состоится в понедельник, 28 августа Сегодня 18:08 181 0 #US Open, #Марта Костюк,...