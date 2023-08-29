29 августа на US Open сыграют Свитолина и Цуренко: расписание матчей украинок

54 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1385d571f9768eb4ebd11fba68cb86cb.jpg» /> #US Open, #Леся Цуренко, #Элина Свитолина

Источник — Чемп .

29 августа, во второй соревновательный день Открытого первенства США — US Open, на корты выйдут две украинские теннисистки.

В первом круге Элина Свитолина сыграет против немки Анны-Лены Фридзам, а Леся Цуренко померяется силами с француженкой Эльзой Жакемо.

Расписание матчей украинских теннисисток на 29 августа

20:00. Эльза Жакемо (181) — Леся Цуренко (46), корт №10, второй запуск.

Первая очная встреча

21:30.< /strong> Элина Свитолина (26) — Анна-Лена Фридзам (90), корт №17, третий запуск.

Первая очная встреча

Время — ориентировочное (киевское)

Напомним, в первый игровой день соревнования в Нью-Йорке прекратили сразу три украинки. Екатерина Байндль проиграла от словачки Анны Каролины Шмидловой, Ангелина Калинина уступила испанке Сари Соррибес Тормо, а Марта Костюк вылетела от 4-й ракетки мира — Елены Рыбакиной из Казахстана.

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