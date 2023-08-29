Байндл уступила на старте US Open

487 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/6cdbe531a7cade4eb6320f58d7841d2b.jpg» /> #Екатерина Байндл

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Байндл (83) уступила Анне Каролине Шмидловой (64) из Словакии в первом круге US Open.

Матч продолжался 2 часа 37 минут.

Байндл 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард Призовой фонд — $65,000,020

Первый круг, 28 августа Анна Каролина Шмидлова (Словакия) — Екатерина Байндл (Украина) 6:4, 3: 6, 6:3

Ранее Байндл снялась с турнира в Чикаго накануне четвертьфинала.

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