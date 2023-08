#Екатерина Байндл Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Екатерина Байндл (83) уступила Анне Каролине Шмидловой (64) из Словакии в первом круге US Open. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Байндл 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 10 брейк-пойнтов. US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США […]" /> #Екатерина Байндл Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Екатерина Байндл (83) уступила Анне Каролине Шмидловой (64) из Словакии в первом круге US Open. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Байндл 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 10 брейк-пойнтов. US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США […]">

Байндл уступила на старте US Open