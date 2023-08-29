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Теннис

Бублик назвал Тима «инвалидом» по ходу их матча на US Open (ВИДЕО)

2023-08/1693293646_bublik.jpeg|—>Бублик назвал Тима "инвалидом" по ходу их матча на US Open (ВИДЕО)
Александр Бублик, по ходу второго сета поединка первого круга US Open против Доминика Тима, громко сказал: «Меня за***ло возвращать в карьеру всех этих инвалидов». Бублик в итоге проиграл в трех сетах австрийцу, который одержал первую победу на турнирах Grand Slam с января 2021 года. Ранее в этом году казахстанский теннисист проигрывал дважды Стэну Вавринке и один раз Гаэля Монфису, которые также, как и Доминик Тим, вернулись в Тур после серии травм.

На послематчевой пресс-конференции Доминик Тим прокомментировал слова Александра Бублика: «Если это правильный перевод, то конечно это тяжелые слова. Такие, что вообще не стоит их говорить, просто из уважения. Может, он не имел это в виду или что. Что я еще могу сказать?».

Источник: btu.org.ua

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