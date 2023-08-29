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Теннис

US Open. Джокович, Рууд и Циципас стартовали с побед, два квалифаера впервые выиграли матчи на уровне ATP и сыграют друг с другом

2023-08/1693289808_ruud.jpeg|—>US Open. Джокович, Рууд и Циципас стартовали с побед, два квалифаера впервые выиграли матчи на уровне ATP и сыграют друг с другом

Источник: btu.org.ua

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