US Open. Джокович, Рууд и Циципас стартовали с побед, два квалифаера впервые выиграли матчи на уровне ATP и сыграют друг с другом

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Байндл уступила на старте US Open
Вчера 21:06 487 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/6cdbe531a7cade4eb6320f58d7841d2b.
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Костюк уступила Рыбакиной в первом круге US Open
Костюк выиграла всего три гейма Вчера 23:08 375 0 Фото — Getty Images #Марта...
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US Open. Швёнтек начала защиту титула, Саккари покидает турнир, Бенчич и Мухова вышли во второй круг
2023-08/1693256640_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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29 августа на US Open сыграют Свитолина и Цуренко: расписание матчей украинок
Сегодня 00:20 54 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1385d571f9768eb4ebd11fba68cb86cb.