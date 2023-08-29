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Теннис

US Open. Швёнтек начала защиту титула, Саккари покидает турнир, Бенчич и Мухова вышли во второй круг

2023-08/1693256640_uso.jpg|—>US Open. Швёнтек начала защиту титула, Саккари покидает турнир, Бенчич и Мухова вышли во второй круг

Источник: btu.org.ua

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