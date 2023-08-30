Цуренко – Александрова: прогноз букмекеров на матч 2-го круга US Open-2023

Представительницу террористической страны считают небольшой фавориткой встречи 198 #US Open, #Александрова, #Леся Цуренко

В четверг , 31 августа, Леся Цуренко (46) сыграет против россиянки Екатерины Александровой (20) в матче второго раунда Открытого чемпионата США — US Open-2023.

Ориентировочное время начала матча, корт и номер запуска станут известны позже.

Букмекеры предпочитают представительницу террористической страны.

Коэффициенты

Победа Цуренко — 2.30

Победа Александровой — 1.65

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Соперницы встретятся в пятый раз. Все предыдущие 4 матча (3 из них – на харде) выиграла Цуренко, причем Александрова не смогла взять у украинки хотя бы 1 сет. Последний раз эти теннисистки играли между собой в Портороже-2022 (хард), тот поединок завершился со счетом 7:5, 7:6(5) в пользу Леси.

В первом же кругу US Open-2023 Цуренко победила Француженку Эльзу Жакемо (181) со счетом 7:5, 3:6, 6:1, а Александрова прошла канадку Лейлу Фернандес (6) :6(4), 5:7, 6:4.

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