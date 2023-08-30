Цуренко – о российских теннисистах: Для меня все эти люди больше не существуют

Украинка рассказала об отношении к российским теннисисткам 274 Фото: Getty Images #Леся Цуренко

Источник – Чемпион.

Для украинки Леси Цуренко (46) больше не существует российских теннисисток.

Об этом она рассказала порталу New York Times.

«Это меня очень напрягает.Ты идешь, а люди просто отвлекают от тебя голову.Для меня все эти люди больше не существуют.Вы смотрите на окружение этих людей, которые никогда вам ничего об этом не говорили, и удивляетесь.Может быть, они думают так же. они поддерживают. Следует считать, что да», — сказала Цуренко.