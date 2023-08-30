Теннис
Цуренко – о российских теннисистах: Для меня все эти люди больше не существуют
Украинка рассказала об отношении к российским теннисисткам Сегодня 10:46 274 0 Фото: Getty Images #Леся Цуренко
Источник – Чемпион.
Для украинки Леси Цуренко (46) больше не существует российских теннисисток.
Об этом она рассказала порталу New York Times.
«Это меня очень напрягает.Ты идешь, а люди просто отвлекают от тебя голову.Для меня все эти люди больше не существуют.Вы смотрите на окружение этих людей, которые никогда вам ничего об этом не говорили, и удивляетесь.Может быть, они думают так же. они поддерживают. Следует считать, что да», — сказала Цуренко.
Напомним, Цуренко одолела Ждем в первом круге US Open.
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