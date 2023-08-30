Цуренко одолела Жакемо в первом круге US Open

Матч длился 2 часа 7 минут 235 #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинка Леся Цуренко (46) победила француженку Эльзу Жакемо (181) в матче первого круга US Open-2023.

Украинка победила в трех сетах — 7:5, 3:6, 6:1. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Цуренко допустила 3 ​​двойные ошибки и использовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США& Хард Призовой фонд — $65,000,020 Первый круг, 29 августа

Леся Цуренко (Украина) — Эльзу Жакемо (Франция) ) 7:5, 3:6, 6:1

Напомним Свитолина уверенно переиграла Фридзам в первом круге US Open. Накануне Костюк уступила Рыбакиной на старте US Open. первый круг также проиграли Екатерина Байндл и Ангелина Калинина.