Следить

Теннис

«Очень довольна, что это был такой хороший первый раунд». Ига Швёнтек — о своем стартовом матче на US Open

2023-08/1693302592_swiatek.jpg|—>"Очень довольна, что это был такой хороший первый раунд". Ига Швёнтек - о своем стартовом матче на US Open

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.