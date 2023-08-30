«Очень довольна, что это был такой хороший первый раунд». Ига Швёнтек — о своем стартовом матче на US Open

Больше в Теннис
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Цуренко одолела Жакемо в первом круге US Open
Матч длился 2 часа 7 минут Сегодня 00:39 235 0 #Леся Цуренко Источник —...
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US Open. Теннисистка из второй сотни обыграла седьмую сеяную, Вондроушова и Пегула стартовали с побед
2023-08/1693343707_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина уверенно обыграла Фридзам в первом круге US Open
Матч длился 1 час Вчера 23:01 315 0< /span> #Элина Свитолина, #Анна-Лена Фридзам
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US Open. Ммо в трёх сетах победил Хачанова, Норри, Зверев и Берреттини вышли во второй круг
2023-08/1693338704_mmoh.jpeg|—> Источник: btu.org.ua