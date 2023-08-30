Фото: Getty Images #Элина Свитолина Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Элина Свитолина (26) удовлетворена победой над немкой Анной-Леной Фридзам (90) в первом круге US Open. Об этом она рассказала на пресс-конференции. < blockquote> «Две недели назад это было бы нормально. Но поскольку я не играла в Цинциннате и […]" /> Фото: Getty Images #Элина Свитолина Источник — Чемпион. Украинская теннисистка Элина Свитолина (26) удовлетворена победой над немкой Анной-Леной Фридзам (90) в первом круге US Open. Об этом она рассказала на пресс-конференции. < blockquote> «Две недели назад это было бы нормально. Но поскольку я не играла в Цинциннате и […]"> Свитолина: Любая победа на Grand Slam – счастливый день
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Теннис

Свитолина: Любая победа на Grand Slam – счастливый день

Сегодня 11:51 140 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/966d6ed90145c8711ad55dbdc8ef5fea.jpg» /> Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (26) удовлетворена победой над немкой Анной-Леной Фридзам (90) в первом круге US Open.

Об этом она рассказала на пресс-конференции.

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«Две недели назад это было бы нормально. Но поскольку я не играла в Цинциннате и у меня были некоторые проблемы со здоровьем, сегодняшняя победа и форма, которую я показала — отличный день. Я немного беспокоилась о своем здоровье»; я.

   Элина Свитолина — Анна-Лена Фридзам: обзор матча US Open

Лучшие игроки здесь, каждый пытается победить вас и показать свою лучшую игру. Любая победа на турнире Grand Slam – счастливый день», — сказала Свитолина.

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Источник: champion.com.ua

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