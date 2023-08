Свитолина: Любая победа на Grand Slam – счастливый день

140 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/966d6ed90145c8711ad55dbdc8ef5fea.jpg» /> Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (26) удовлетворена победой над немкой Анной-Леной Фридзам (90) в первом круге US Open.

Об этом она рассказала на пресс-конференции.

«Две недели назад это было бы нормально. Но поскольку я не играла в Цинциннате и у меня были некоторые проблемы со здоровьем, сегодняшняя победа и форма, которую я показала — отличный день. Я немного беспокоилась о своем здоровье»; я.

