Теннис
Свитолина – Павлюченкова: прогноз букмекеров на матч 2-го круга US Open-2023
Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи Сегодня 16:19 459 0 #US Open, #Анастасия Павлюченкова, #Элина Свитолина
В четверг, 31 августа, Элина Свитолина (26) сыграет в матче второго раунда Открытого чемпионата США (US Open-2023) против россиянки Анастасии Павлюченковой (98).
Ориентировочное время начала матча, корт и номер запуска станут известны позже.
Букмекеры предпочитают первую ракетку Украины.
Коэффициенты
- Победа Светолиной — 1.35
- Победа Павлюченковой — 3.25
Свитолина — Павлюченкова: онлайн-трансляция LIVE матча 2- го круга US Open
Соперницы встретятся в шестой раз. Нынешний баланс поединков – 3:2 в пользу 32-летней представительницы террористической страны. В последний раз Свитолина и Павлюченкова играли между собой на римской почве в 2020 году, тогда победу праздновала украинка со счетом 6:3, 7:4(4).
В первом круге US Open-2023 Свитолина уверенно прошла немку Анну-Лену Фридзам (6:3, 6:1), а Павлюченкова — американку Фиону Кроули (6:2, 6:4).
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