Свитолина – Павлюченкова: прогноз букмекеров на матч 2-го круга US Open-2023

Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи 459 #US Open, #Анастасия Павлюченкова, #Элина Свитолина

В четверг, 31 августа, Элина Свитолина (26) сыграет в матче второго раунда Открытого чемпионата США (US Open-2023) против россиянки Анастасии Павлюченковой (98).

Ориентировочное время начала матча, корт и номер запуска станут известны позже.

Букмекеры предпочитают первую ракетку Украины.

Коэффициенты

Победа Светолиной — 1.35

Победа Павлюченковой — 3.25

Свитолина — Павлюченкова: онлайн-трансляция LIVE матча 2- го круга US Open

Соперницы встретятся в шестой раз. Нынешний баланс поединков – 3:2 в пользу 32-летней представительницы террористической страны. В последний раз Свитолина и Павлюченкова играли между собой на римской почве в 2020 году, тогда победу праздновала украинка со счетом 6:3, 7:4(4).

В первом круге US Open-2023 Свитолина уверенно прошла немку Анну-Лену Фридзам (6:3, 6:1), а Павлюченкова — американку Фиону Кроули (6:2, 6:4).

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