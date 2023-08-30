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Теннис

US Open. Монфис, Маррей и Вавринка стартовали с побед, Димитров впервые в карьере отыгрался с 0-2 по сетам и спас три матчбола

2023-08/1693376873_monfils-2.jpeg|—>US Open. Монфис, Маррей и Вавринка стартовали с побед, Димитров впервые в карьере отыгрался с 0-2 по сетам и спас три матчбола

Источник: btu.org.ua

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