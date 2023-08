#US Open, #Элина Свитолина, #Леся Цуренко Источник — . 31 августа, в четвертый соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдут две украинские теннисистки. Во втором круге Элина Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, а Леся Цуренко померяется силами с другой представительницей террористической страны — Екатериной […]" /> #US Open, #Элина Свитолина, #Леся Цуренко Источник — . 31 августа, в четвертый соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдут две украинские теннисистки. Во втором круге Элина Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, а Леся Цуренко померяется силами с другой представительницей террористической страны — Екатериной […]">

31 августа на US Open Свитолина и Цуренко сыграют против россиянок: расписание матчей