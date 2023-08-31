31 августа на US Open Свитолина и Цуренко сыграют против россиянок: расписание матчей

73 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a8cd5332864cb5a012480ded2a42acb6.jpg» /> #US Open, #Элина Свитолина, #Леся Цуренко

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31 августа, в четвертый соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдут две украинские теннисистки.

Во втором круге Элина Свитолина сыграет против россиянки Анастасии Павлюченковой, а Леся Цуренко померяется силами с другой представительницей террористической страны — Екатериной Александровой.

Расписание матчей украинских теннисисток на 31 августа

19:30. Екатерина Александрова (20) — Леся Цуренко (46), корт №11, второй запуск.

Очные встречи — 0:4.

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21:30. ;Элина Свитолина (26) — Анастасия Павлюченкова (98), корт Луи Армстронга, третий запуск.

Очные встречи — 2:3.

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Время — ориентировочное (киевский)

Напомним, в первый игровой день соревнования в Нью-Йорке прекратили сразу три украинки. Екатерина Байндль проиграла от словачки Анны Каролины Шмидловой, Ангелина Калинина уступила испанке Сари Соррибес Тормо, а Марта Костюк вылетела от 4-й ракетки мира — Елены Рыбакиной из Казахстана.

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