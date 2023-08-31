Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины

Марта Костюк прокомментировала выступления за сборную Украины 206 Фото — Getty Images #Марта Костюк

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Марта Костюк в ближайшее время не планирует выступать за сборную Украины, однако нацелена на Олимпиаду-2024.

Об этом рассказала самая украинская теннисистка.

«Мои планы на конец сезона – сыграть Сан-Диего, Гвадалахару, Японию и Китай. Смотрю по результатам, если я где-нибудь выступлю очень хорошо, то возможно, какую-то неделю пропущу, но пока план завершить сезон в Китае.

Из-за ситуации с ФТУ за сборную в этом году играть не планирую и, скорее всего, в следующем году тоже не буду. «, – сказала Костюк.