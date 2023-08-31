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Теннис

Свитолина: В первые дни войны было очень трудно сохранять здравый смысл

Свитолина рассказала о первых днях полномасштабного вторжения Сегодня 10:19 202 0 #Элина Свитолина

Источник — Tribuna. com.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина была в стрессе в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом она рассказала порталу The New Yourk Times.

«Я была в огромном стрессе из-за всего — из-за бабушки, из-за родителей. Было очень тяжело соблюдать здравый смысл», — рассказала Элина.

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Теннисистке удалось уговорить своих родителей уехать в Польшу, но 86-летняя бабушка Элины решила остаться в Одессе, потому что не хотела оставлять на произвол судьбы своего кота.

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Во время визита в Украину в феврале этого года Свитолина навестила свою бабушку.

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Источник: champion.com.ua

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