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Теннис

US Open. Циципас в пяти сетах проиграл теннисисту из квалификации, Джокович легко выиграл свой второй матч на турнире

2023-08/1693429415_tsitsipas.jpeg|—>US Open. Циципас в пяти сетах проиграл теннисисту из квалификации, Джокович легко выиграл свой второй матч на турнире

Источник: btu.org.ua

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