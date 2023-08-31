US Open. Элина Свитолина против Анастасии Павлюченковой во втором круге: превью матча

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Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Страсбург; 2021 — Чикаго 250; 2020 — Монтеррей, Страсбург; 2018 — Брисбен, Дубай, Рим, WTA Finals; 2017 — Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто; 2016 — Куала-Лумпур; 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 — Баку; 2012 — 125*/Пуна)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 31/08/2023) 346/191

Призовые за карьеру: $22,685,442

Элина Свитолина на портале BTU

Анастасия Павлюченкова (-) — 98-я ракетка мира



Дата рождения: 03/07/1991 (32 года)

Место рождения: Самара, россия

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 12 (2018 — Страсбург; 2017 — Рабат, Монтеррей, Гонконг; 2015 — Линц; 2014 — Париж, Москва; 2013 — Монтеррей, Оэйраш; 2011 — Монтеррей; 2010 — Монтеррей, Стамбул)

Высший рейтинг WTA: 11 (08/11/2021)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 31/08/2023) 389/294

Призовые за карьеру: $12,981,812

H2H: 2-3

2020 | Рим | Грунт | R2 | Свитолина 6:3, 7:6(4)

2017 | Australian Open | Хард | R3 | Павлюченкова 7:5, 4:6, 6:3

2016 | Токио | Хард | R2 | Свитолина 7:6(5), 6:4

2015 | Пекин | Хард | R2 | Павлюченкова 6:4, 1:6, 6:3

2013 | София | Хард (зал) | RR | Павлюченкова 6:2, 6:4