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Теннис

US Open. Квитова и Возняцки встретятся во втором круге, Мертенс отыграла матчболы, Томлянович вернулась в Тур

2023-08/1693285924_uso.jpg|—>US Open. Квитова и Возняцки встретятся во втором круге, Мертенс отыграла матчболы, Томлянович вернулась в Тур

Источник: btu.org.ua

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