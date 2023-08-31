US Open. Леся Цуренко против Екатерины Александровой во втором круге: превью матча

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Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 — Acapulco; 2017 — Acapulco; 2016 — Guangzhou; 2015 — Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 31/08/2023) 166/178

Призовые за карьеру: $6,013,159

Леся Цуренко на портале BTU

Екатерина Александрова (-) — 20-я ракетка мира



Дата рождения: 15/11/1994 (28 лет)

Место рождения: Челябинск, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2023 -‘s-Hertogenbosch; 2022 — ‘s-Hertogenbosch, Seoul; 2020 — Shenzhen)

Высший рейтинг WTA: 16 (20/02/2023)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 31/08/2023) 154/119

Призовые за карьеру: $5,329,496

H2H: 4-0

2022 | Порторож | Хард | R2 | Цуренко 7:5, 7:6(5)

2021 | Линц | Хард (зал) | R1 | Цуренко 6:4, 7:6(2)

2020 | Прага | Грунт | R1 | Цуренко 6:2, 6:4

2019 | Australian Open | Хард | R1 | Цуренко 6:4, 7:6(4)