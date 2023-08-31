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US Open. Прошлогодний финалист турнира Рууд проиграл в пятисетовом матче, Тим не смог доиграть свой поединок второго круга

2023-08/1693461912_ruud.jpeg|—>US Open. Прошлогодний финалист турнира Рууд проиграл в пятисетовом матче, Тим не смог доиграть свой поединок второго круга

Источник: btu.org.ua

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