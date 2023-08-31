US Open. Прошлогодний финалист турнира Рууд проиграл в пятисетовом матче, Тим не смог доиграть свой поединок второго круга

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US Open. Квитова и Возняцки встретятся во втором круге, Мертенс отыграла матчболы, Томлянович вернулась в Тур
2023-08/1693285924_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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31 августа на US Open Свитолина и Цуренко сыграют против россиянок: расписание матчей
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US Open. Циципас в пяти сетах проиграл теннисисту из квалификации, Джокович легко выиграл свой второй матч на турнире
2023-08/1693429415_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Юван сыграет против Швёнтек в третьем круге, Гауфф и Бенчич выиграли свои матчи
2023-08/1693430121_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua