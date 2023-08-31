US Open. Свитолина и Цуренко сегодня проведут свои матчи второго круга

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US Open. Возняцки обыграла Квитову, Мухова и Остапенко вышли в третий круг
2023-08/1693460869_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Элина Свитолина против Анастасии Павлюченковой во втором круге: превью матча
2023-08/1693426294_svitolina.jpeg|—>Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)Место рождения: Одесса, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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Свитолина: В первые дни войны было очень трудно сохранять здравый смысл
Свитолина рассказала о первых днях полномасштабного вторжения Сегодня 10:19 202 0 #Элина Свитолина Источник...
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US Open. Леся Цуренко против Екатерины Александровой во втором круге: превью матча
2023-08/1693467225_tsurenko.jpeg|—>Дата рождения: 30/05/1989 (34 года)Место рождения: Владимирец, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...