US Open. Юван сыграет против Швёнтек в третьем круге, Гауфф и Бенчич выиграли свои матчи

Больше в Теннис
-
Свитолина – Павлюченкова: прогноз букмекеров на матч 2-го круга US Open-2023
Украинскую теннисистку считают явной фавориткой встречи Сегодня 16:19 459 0 #US Open, #Анастасия Павлюченкова,...
-
Цуренко – Александрова: прогноз букмекеров на матч 2-го круга US Open-2023
Представительницу террористической страны считают небольшой фавориткой встречи Сегодня 16:37 198
-
US Open. Определилась следующая соперница Свитолиной, дебютная победа Лис в основе, три сеяных выбыли из борьбы
2023-08/1693374784_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Элина Свитолина — Анна-Лена Фридзам: обзор матча US Open
Матч длился 1 час Сегодня 08:34 728 0< /span> Фото: Getty Images #Элина Свитолина,...