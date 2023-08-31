Заневская: Пожать руку Соболенко – это все равно что плюнуть членам моей семьи в лицо

569 < img Источник: - New Straits Times.

Украинка Марина Заневская, ныне представляющая Бельгию, не пожала руку белоруске Арине Сабаленке после матча 1-го круга US Open.

Бельгийская теннисистка объяснила свой поступок .

«Знаю, что выступаю за Бельгию, но вся моя семья в Украине. Я уважаю Соболенко как теннисистку. Она большая чемпионка и много работает. То, что она делает в теннисе, удивительно, но я приняла личное решение не давить руку человеку, который не может выступить вперед из-за войны.Я не осуждаю ее.Он защищает свою семью, а я защищаю свою.

Заневская завершит карьеру после US Open

Члены моей семьи находятся на фронте, пожать ей руку – это все равно, что плюнуть им в лицо. не лучший способ оставить корт, потому что люди освистывали меня, но я была к этому готова. сказала Заневская.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!