Теннис
Заневская: Пожать руку Соболенко – это все равно что плюнуть членам моей семьи в лицо
Сегодня 14:01 569 0< img Источник: - New Straits Times.
Украинка Марина Заневская, ныне представляющая Бельгию, не пожала руку белоруске Арине Сабаленке после матча 1-го круга US Open.
Бельгийская теннисистка объяснила свой поступок .
«Знаю, что выступаю за Бельгию, но вся моя семья в Украине. Я уважаю Соболенко как теннисистку. Она большая чемпионка и много работает. То, что она делает в теннисе, удивительно, но я приняла личное решение не давить руку человеку, который не может выступить вперед из-за войны.Я не осуждаю ее.Он защищает свою семью, а я защищаю свою.
Заневская завершит карьеру после US Open
Члены моей семьи находятся на фронте, пожать ей руку – это все равно, что плюнуть им в лицо. не лучший способ оставить корт, потому что люди освистывали меня, но я была к этому готова. сказала Заневская.
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