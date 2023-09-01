Теннис
Букмекеры назвали фаворита матча Свитолина – Пегула
Сегодня 11:34 124 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b38a8af32ecc74470347e974cafdb995.jpg» /> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула
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В матче третьего круга US Open-2023 между Элиной Светолиной и Джессикой Пегулой фавориткой является американская теннисистка.
Коэффициент на победу Пегулы — 1,32. Победа Светолиной – 3,5. Также, по мнению букмекеров, американка заберет матч в двух сетах (1,88).
Матч состоится в ночь на 3 сентября. Корт и время определятся позже.
Украинка во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову(5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).
В очных встречах — 3:1 в пользу американки.
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