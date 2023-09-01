Теннис
Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного US Open
Матч длился 2 часа 32 минуты Сегодня 15:15 170 0 #Людмила Киченок, #Остапенко
Источник — Чемпион.
Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко обыграли Андреа Гамис из Венесуэлы и Сары Соррибес Тормо из Испании в первом круге парного US Open
Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 7: 5, 4:6, 6:3.
Людмила и Елена выполнили 4 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок.
US Open — Grand Slam Нью -Йорк, США Хард, Парный разряд Призовой фонд — $65,000,020 Первый круг, 31 августа
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Андреа Гамис/Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания) 7:5, 4:6, 6:3
Накануне Свитолина в тяжелом матче обыграла россиянку Павлюченкову.
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