Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного US Open

Матч длился 2 часа 32 минуты 170 #Людмила Киченок, #Остапенко

Источник — Чемпион.

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко обыграли Андреа Гамис из Венесуэлы и Сары Соррибес Тормо из Испании в первом круге парного US Open

Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 7: 5, 4:6, 6:3.

Людмила и Елена выполнили 4 подачи навылет, допустили 6 двойных ошибок.

US Open — Grand Slam Нью -Йорк, США Хард, Парный разряд Призовой фонд — $65,000,020 Первый круг, 31 августа

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Андреа Гамис/Сара Соррибес Тормо (Венесуэла/Испания) 7:5, 4:6, 6:3

Накануне Свитолина в тяжелом матче обыграла россиянку Павлюченкову.

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