Теннис
Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 3-го круга US Open
Игра состоится в субботу, 2 сентября Сегодня 13:27 183 0 #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула
Источник – Чемпион.
Украинка Элина Свитолина (26) сыграет против американки Джессики Пегулы (3) в матче третьего раунда Открытого чемпионата США — US Open-2023.
Игра состоится в субботу или в ночь с субботы в воскресенье (по киевскому времени). Ориентировочное время начала матча и корт определятся позже.
Турнир в Украине транслирует Eurosport, но пока неизвестно, будет ли он показан в полном объеме на линейных телеканалах этой компании. Прямая видеотрансляция точно будет доступна в специальной новости на нашем сайте.
Свитолина во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову(5:7, 6:4, 6:4) ), а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).
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Напомним, накануне россиянин Рублев обматерил мужчину Элины во время матча.
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