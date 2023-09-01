Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 3-го круга US Open

Игра состоится в субботу, 2 сентября 183 #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула

Источник – Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (26) сыграет против американки Джессики Пегулы (3) в матче третьего раунда Открытого чемпионата США — US Open-2023.

Игра состоится в субботу или в ночь с субботы в воскресенье (по киевскому времени). Ориентировочное время начала матча и корт определятся позже.

Турнир в Украине транслирует Eurosport, но пока неизвестно, будет ли он показан в полном объеме на линейных телеканалах этой компании. Прямая видеотрансляция точно будет доступна в специальной новости на нашем сайте.

Свитолина во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову(5:7, 6:4, 6:4) ), а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).

Свитолина блестящим эйсом выбила россиянку Павлюченкову из US Open — ВИДЕО

Напомним, накануне россиянин Рублев обматерил мужчину Элины во время матча.

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