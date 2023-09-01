Свитолина сыграет против третьей ракетки мира в 3 круге US Open

2722 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7f099428b9fa790a3374913c01212141.jpg» /> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула

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Соперницей Элины Светолиной в третьем круге US Open-2023 станет американка Джессика Пегула, занимающая третье место в рейтинге WTA.

Матч состоится в ночь на 3 сентября. Корт и время определятся позже.

Украинка во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).

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В очных встречах – 3:1 в пользу американки. В начале августа Пегула победила Светолину на турнире в Вашингтоне (4:6, 6:3, 6:4).