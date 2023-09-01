Украинка одержала волевую победу 308

Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (страна террорист) 5:7, 6:4, 6:4

В следующем когда украинка сыграет с 3-й ракеткой мира Джессикой Пегулой. Матч состоится 2 сентября, ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.

В первом круге Свитолина одолела Анну-Лену Фридзам.

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