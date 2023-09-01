Теннис
Свитолина в тяжелом матче обыграла россиянку Павлюченкову во втором круге US Open
Украинка одержала волевую победу Сегодня 09:01 308 0< /span> #US Open, #Анастасия Павлюченкова, #Элина Свитолина
Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (страна террорист) 5:7, 6:4, 6:4
В следующем когда украинка сыграет с 3-й ракеткой мира Джессикой Пегулой. Матч состоится 2 сентября, ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.
В первом круге Свитолина одолела Анну-Лену Фридзам.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!