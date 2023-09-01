US Open. Бюрель победила Плишкову, Бултер и Стёрнс встретятся в третьем раунде

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Цуренко уступила Александровой во втором круге US Open
Украинка не смогла выйти в следующий круг Сегодня 22:14 352 0 Фото — Getty...
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Костюк в ближайшее время не планирует играть за сборную Украины
Марта Костюк прокомментировала выступления за сборную Украины Сегодня 18:28 206 0 Фото — Getty...
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Заневская: Пожать руку Соболенко – это все равно что плюнуть членам моей семьи в лицо
Сегодня 14:01 569 0< img Источник: - New Straits Times.
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US Open. Свитолина и Цуренко сегодня проведут свои матчи второго круга
2023-08/1693026267_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua