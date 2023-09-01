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Теннис

US Open. Димитров победил Маррея, Иснер завершил карьеру, проиграв матч, в котором лидировал 2-0 по сетам

2023-08/1693513449_dimitrov.jpeg|—>US Open. Димитров победил Маррея, Иснер завершил карьеру, проиграв матч, в котором лидировал 2-0 по сетам

Источник: btu.org.ua

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