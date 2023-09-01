US Open. Третья ракетка мира сыграет против Свитолиной, Вондроушова и Жабер продолжают выступление

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Свитолина в тяжелом матче обыграла россиянку Павлюченкову во втором круге US Open
Украинка одержала волевую победу Сегодня 09:01 308 0< /span> #US Open, #Анастасия Павлюченкова, #Элина...
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US Open. Димитров победил Маррея, Иснер завершил карьеру, проиграв матч, в котором лидировал 2-0 по сетам
2023-08/1693513449_dimitrov.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Бюрель победила Плишкову, Бултер и Стёрнс встретятся в третьем раунде
2023-09/1693516306_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко уступила Александровой во втором круге US Open
Украинка не смогла выйти в следующий круг Сегодня 22:14 352 0 Фото — Getty...