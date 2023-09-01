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Теннис

US Open. Вавринка вышел в третий круг и стал соперником Синнера, Баэс выиграл 12-й матч подряд

2023-09/1693546391_wawrinka.jpeg|—>US Open. Вавринка вышел в третий круг и стал соперником Синнера, Баэс выиграл 12-й матч подряд

Источник: btu.org.ua

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