US Open. Вавринка вышел в третий круг и стал соперником Синнера, Баэс выиграл 12-й матч подряд

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Киченок и Остапенко вышли во второй круг парного US Open
Матч длился 2 часа 32 минуты Сегодня 15:15 170 0 #Людмила Киченок, #Остапенко Источник...
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Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 3-го круга US Open
Игра состоится в субботу, 2 сентября Сегодня 13:27 183 0 #US Open, #Элина Свитолина,...
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Букмекеры назвали фаворита матча Свитолина – Пегула
Сегодня 11:34 124 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b38a8af32ecc74470347e974cafdb995.
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US Open. Третья ракетка мира сыграет против Свитолиной, Вондроушова и Жабер продолжают выступление
2023-09/1693551000_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua