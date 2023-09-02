Теннис
2 сентября Свитолина сыграет против Пегулы на главном корте US Open
Сегодня 12:52 1007 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bb0bdea87f4905eab19215ad4478cd.jpg» /> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула
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2 сентября, в шестой соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдет последняя представительница Украины на турнире.
В третьем круге Элина Свитолина сыграет против третьей ракетки мира — американки Джессики Пегулы.
Расписание матчей украинских теннисисток на 2 сентября
21:00.
strong> Элина Свитолина (26) — Джессика Пегула (3), корт Артура Эша, второй запуск после матча Карлос Алькарас — Даниэль Эванс.
Очные встречи — 0:4.
Время — ориентировочное (киевское)
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Напомним, Свитолина во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову(5:7, 6:4, 6:4) , а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).
Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 3-го круга US Open