2 сентября Свитолина сыграет против Пегулы на главном корте US Open

1007 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bb0bdea87f4905eab19215ad4478cd.jpg» /> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула

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2 сентября, в шестой соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдет последняя представительница Украины на турнире.

В третьем круге Элина Свитолина сыграет против третьей ракетки мира — американки Джессики Пегулы.

Расписание матчей украинских теннисисток на 2 сентября

21:00.

strong> Элина Свитолина (26) — Джессика Пегула (3), корт Артура Эша, второй запуск после матча Карлос Алькарас — Даниэль Эванс.

Очные встречи — 0:4.

Время — ориентировочное (киевское)

Букмекеры назвали фаворитку матча Свитолина — Пегула

Напомним, Свитолина во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову(5:7, 6:4, 6:4) , а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).

Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 3-го круга US Open