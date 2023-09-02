#US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула Источник — . 2 сентября, в шестой соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдет последняя представительница Украины на турнире. В третьем круге Элина Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы.< /p> Расписание матчей украинских теннисисток на 2 сентября 21:00.  Элина […]" /> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула Источник — . 2 сентября, в шестой соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдет последняя представительница Украины на турнире. В третьем круге Элина Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы.< /p> Расписание матчей украинских теннисисток на 2 сентября 21:00.  Элина […]"> 2 сентября Свитолина сыграет против третьей ракетки мира на главном корте US Open
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Теннис

2 сентября Свитолина сыграет против третьей ракетки мира на главном корте US Open

Сегодня 01:21 63 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a24efec50e7d32fad015558619dfb093.jpg» /> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула

Источник — .

2 сентября, в шестой соревновательный день Открытого первенства США (US Open), на корты выйдет последняя представительница Украины на турнире.

В третьем круге Элина Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы.< /p>

Расписание матчей украинских теннисисток на 2 сентября

21:00.  Элина Свитолина (26) — Джессика Пегула (3), корт Артура Эша, второй запуск после матча Карлос Алькарас — Даниэль Эванс.

Очные встречи — 0: 4.

Время — ориентировочное (киевское)

  • Букмекеры назвали фаворитку матча&nbsp ;Свитолина — Пегула

Напомним, Свитолина во втором круге победила представительницу россии Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4) , а Пегула без проблем разобралась с румынкой Тиг (6:3, 6:1).

Свитолина — Пегула: где смотреть онлайн матч 3-го круга US Open

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Источник: champion.com.ua

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