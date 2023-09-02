Киченок из Остапенко выбыли из парного турнира US Open

Украинка в парном разряде проиграла дуэту Элина Аванесян/Камилла Рахимова 179 #Людмила Киченок, #Остапенко

Украинка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили тандему Элина Аванесян/Камилла Рахимова во втором круге парного US Open.

Матч длился 1 час 48 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6 (4).

Киченок и Остапенко дважды подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и использовали 1 из 5 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард, Парный разряд Призовой фонд — $65,000,020 Второй круг, 02 сентября Элина Аванесян/Камилла Рахимова -Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) 6 , 7:6 (4)

Раньше Надежда Киченок и американка Даниэль Коллинс уступили немке Татьяне Марии и нидерландцы Аранчи Рус во втором круге US Open.

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