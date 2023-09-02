Киченок уступили во втором круге парного US Open

Киченок покинула парный турнир 187

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Надежда Киченок и американка Даниэль Коллинс уступили немке Татьяне Марии и нидерландцы Аранчи Рус во втором круге US Open.

Матч длился 2 часа 26 минут. Украинка и американка 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 17 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam Нью-Йорк, США Хард, Парный разряд Призовой фонд — $65,000,020 Второй круг, 01 сентября

Татьяна Мария/Аранча Рус (Германия/Нидерланды) — Надежда Киченок/Даниэль Коллинс (Украина/США) 6:4, 3:6, 7:5

Накануне Свитолина в тяжелом матче обыграла россиянку Павлюченкову.

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