US Open. Джокович лишь в пяти сетах обыграл Дьере, три теннисиста впервые прошли в четвертый круг на турнире Grand Slam

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Киченок из Остапенко выбыли из парного турнира US Open
Украинка в парном разряде проиграла дуэту Элина Аванесян/Камилла Рахимова Сегодня 10:38 179 0 #Людмила...
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US Open. Возняцки и Гауфф поспорят за место в 1/4 финала, Кырстя обыграла четвёртую ракетку мира
2023-09/1693637595_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок уступили во втором круге парного US Open
Киченок покинула парный турнир Сегодня 08:52 187 0< /span> Надежда Киченок Источник — Чемпион....
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US Open. Элина Свитолина против Джессики Пегулы в третьем круге: превью матча
2023-09/1693602325_svitolina-1.jpeg|—>Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)Место рождения: Одесса, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...