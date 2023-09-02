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Теннис

US Open. Джокович лишь в пяти сетах обыграл Дьере, три теннисиста впервые прошли в четвертый круг на турнире Grand Slam

2023-09/1693632543_djokovic.jpeg|—>US Open. Джокович лишь в пяти сетах обыграл Дьере, три теннисиста впервые прошли в четвертый круг на турнире Grand Slam

Источник: btu.org.ua

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