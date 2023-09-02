US Open. Элина Свитолина против Джессики Пегулы в третьем круге: превью матча

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Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Страсбург; 2021 — Чикаго 250; 2020 — Монтеррей, Страсбург; 2018 — Брисбен, Дубай, Рим, WTA Finals; 2017 — Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто; 2016 — Куала-Лумпур; 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 — Баку; 2012 — 125*/Пуна)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 02/09/2023) 347/191

Призовые за карьеру: $22,685,442

Элина Свитолина на портале BTU

Джессика Пегула (США) — 3-я ракетка мира



Дата рождения: 24/02/1994 (29 лет)

Место рождения: Буффало, США

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2023 — Монреаль [1000]; 2022 — Гвадалахара [1000]; 2019 — Вашингтон)

Высший рейтинг WTA: 3 (24/10/2022)

Побед/Поражений за карьеру: (GS/WTA/BJKC на 02/09/2023) 153/88

Призовые за карьеру: $10,215,768

H2H: 1-3

2023 | Вашингтон | Хард | 1/4 | Пегула 4:6, 6:3, 6:4

2021 | Индиан-Уэллс | Хард | R4 | Пегула 6:1, 6:1

2021 | Australian Open | Хард | R4 | Пегула 6:4, 3:6, 6:3

2021 | Абу-Даби | Хард | R1 | Свитолина 6:4, 6:3