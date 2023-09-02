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Теннис

US Open. Возняцки и Гауфф поспорят за место в 1/4 финала, Кырстя обыграла четвёртую ракетку мира

2023-09/1693637595_uso.jpg|—>US Open. Возняцки и Гауфф поспорят за место в 1/4 финала, Кырстя обыграла четвёртую ракетку мира

Источник: btu.org.ua

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