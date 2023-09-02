US Open. Возняцки и Гауфф поспорят за место в 1/4 финала, Кырстя обыграла четвёртую ракетку мира

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Киченок уступили во втором круге парного US Open
Киченок покинула парный турнир Сегодня 08:52 187 0< /span> Надежда Киченок Источник — Чемпион....
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US Open. Элина Свитолина против Джессики Пегулы в третьем круге: превью матча
2023-09/1693602325_svitolina-1.jpeg|—>Дата рождения: 12/09/1994 (28 лет)Место рождения: Одесса, УкраинаРост: 174 смИграет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)Титулы...
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US Open. Швёнтек и Остапенко встретятся в 1/8 финала, Ван Синьюй сыграет против Муховой
2023-09/1693598586_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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2 сентября Свитолина сыграет против третьей ракетки мира на главном корте US Open
Сегодня 01:21 63 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a24efec50e7d32fad015558619dfb093.