Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы

Украинка прокомментировала поражение на US Open 309 #Элина Свитолина

Источник — tennis.com .

Украинской теннисистке Элине Свитолиной (№26 WTA) было тяжело физически в матче с американкой Джессикой Пегулы (№3 WTA) в третьем круге US Open (4:6, 6:4, 2:6).< /p>

Об этом заявила сама украинка.

«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по м’ ячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хотя мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете — я не дотянула», — сказала Свитолина .