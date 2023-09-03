Теннис
Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы
Украинка прокомментировала поражение на US Open Сегодня 12:41 309 0 #Элина Свитолина
Источник — tennis.com .
Украинской теннисистке Элине Свитолиной (№26 WTA) было тяжело физически в матче с американкой Джессикой Пегулы (№3 WTA) в третьем круге US Open (4:6, 6:4, 2:6).< /p>
Об этом заявила сама украинка.
«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по м’ ячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.
Я не смогла соответствовать ее уровню, хотя мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете — я не дотянула», — сказала Свитолина .