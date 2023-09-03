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Теннис

Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы

Украинка прокомментировала поражение на US Open Сегодня 12:41 309 0 #Элина Свитолина

Источник — tennis.com .

Украинской теннисистке Элине Свитолиной (№26 WTA) было тяжело физически в матче с американкой Джессикой Пегулы (№3 WTA) в третьем круге US Open (4:6, 6:4, 2:6).< /p>

Об этом заявила сама украинка.

«Мне было немного тяжело физически, я была не такой свежей, как в предыдущих матчах. Это смесь всего. Она хорошо пробивала по м’ ячу, выигрывала важные очки и хорошо подавала.

Я не смогла соответствовать ее уровню, хотя мы и провели 3 сета. Почувствовала, что она улучшила игру в 3-м сете — я не дотянула», — сказала Свитолина .

Источник: champion.com.ua

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