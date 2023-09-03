Теннис
Свитолина планирует сделать паузу после вылета из US Open
У украинки накопилась усталость Сегодня 14:09 294 0< /span> #Элина Свитолина
Источник — Общественный Спорт.
Украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения от Джессики Пегулы и вылета из US Open планирует сделать паузу в выступлениях.
Об этом сказала сама спортсменка.
«Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет.
Не знаю точно, сколько времени я потребую. . Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой», — сказала Свитолина.