Свитолина планирует сделать паузу после вылета из US Open

У украинки накопилась усталость 294

Источник — Общественный Спорт.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после поражения от Джессики Пегулы и вылета из US Open планирует сделать паузу в выступлениях.

Об этом сказала сама спортсменка.

«Я довольна своим уровнем, но сейчас хочу взять перерыв, чтобы физически восстановиться и вернуться. Когда я физически в форме, то способна бросать вызов ведущим теннисисткам. И рейтинг придет.

Не знаю точно, сколько времени я потребую. . Посмотрим, что предложат врачи. Я поговорю с командой, посмотрим, что у меня дальше. Я хочу взять время на восстановление. Давно не видела дочь, поэтому жду возвращения домой», — сказала Свитолина.