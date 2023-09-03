Теннис
Свитолина уступила Пегули в трехсетовом сражении 3-го круга US Open
Украинка отыгрывалась по сетам Сегодня 01:04 140 0< /span> #US Open, #Элина Свитолина, #Джессика Пегула
Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) 6 :4, 4:6, 6:2
В следующем круге Пегула сыграет против землячки Мэдисон Киз. Матч состоится 4 сентября.
Напомним, во втором круге Свитолина выбила из соревнований россиянку Павлюченкову.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!
Источник: champion.com.ua