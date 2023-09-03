Свитолина уступила Пегули в трехсетовом сражении 3-го круга US Open

Украинка отыгрывалась по сетам 140

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) 6 :4, 4:6, 6:2

В следующем круге Пегула сыграет против землячки Мэдисон Киз. Матч состоится 4 сентября.

Напомним, во втором круге Свитолина выбила из соревнований россиянку Павлюченкову.

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