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Теннис

US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

2023-09/1693687506_alcaraz.jpg|—>US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

Источник: btu.org.ua

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