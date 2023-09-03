US Open. Алькарас не без проблем победил Эванса, Дрэйпер и Арнальди впервые сыграют в четвертом круге на турнире Grand Slam

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Костюк вышла в 1/8 финала парного US Open
Украинка поборется за выход в четвертьфинал турнира Сегодня 08:37 607 0 Фото — Getty...
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2 сентября Свитолина сыграет против Пегулы на главном корте US Open
Сегодня 12:52 1007 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22bb0bdea87f4905eab19215ad4478cd.
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US Open. Джокович лишь в пяти сетах обыграл Дьере, три теннисиста впервые прошли в четвертый круг на турнире Grand Slam
2023-09/1693632543_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Киченок из Остапенко выбыли из парного турнира US Open
Украинка в парном разряде проиграла дуэту Элина Аванесян/Камилла Рахимова Сегодня 10:38 179 0 #Людмила...