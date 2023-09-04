Швентек потеряет статус первой ракетки мира, рейтинг возглавит Сабаленко

63 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a8a32d64230a184f14b73a9490ad775f.jpg» /> #Арина Сабаленко, #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Польская теннисистка Ига Швентек в обновленном рейтинге WTA, который будет опубликован 11 сентября, потеряет статус первой ракетки мира.

Полька возглавляла рейтинг 75 недель подряд с 4 апреля 2022 года.

Швентек проиграла в четвертом круге US Open-2023 Елене Остапенко и не смогла защитить 1760 очков как действующая чемпионка турнира.

Возглавит рейтинг, впервые в карьере, белорусская арина сабаленко, которая за выход в четвертьфинал сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной.

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Напомним, лучшая из украинок на US Open-2023 Элина Свитолина проиграла в третьем круге Джессике Пегуле из США. Свитолина сохранит статус первой ракетки Украины. В обновленном рейтинге одесситка разместится на 25 или 26 строчке.