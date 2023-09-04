Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на US Open-2023

Турнир для украинки получился не таким удачным, как первые два "грендслемы" по возвращении в теннис 526 Getty Images #US Open, #Элина Свитолина

Источник — Чемп

Определилась сумма призовых, которую заработала Элина Свитолина на Открытом чемпионате США (US Open-2023), где украинка пробилась в 3-й круг.

Согласно информации на официальном сайте турнира, за выход в 1/16 финала каждому участнику мужского и женского одиночного разрядов полагается выплата в размере 191 000 долларов США.

Стало известно, сколько заработала Свитолина за выступление на Уимблдоне-2023

Напомним, первая ракетка Украины вылетела из турнира от третьей ракетки мира Джессики Пегулы — матч завершился в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

< strong>Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы

Самым приятным моментом для украинских фанов стал матч 2-го раунда, когда Свитолина выбила из соревнований россиянку Анастасию Павлюченкову. А после поединка с Пегулой Элина сообщила, что собирается сделать паузу для восстановления сил.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!