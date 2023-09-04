US Open. Мухова остановила Ван Синьюй на пути в 1/4 финала, Кырстя справилась с Бенчич

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US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала
2023-09/1693721460_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина планирует сделать паузу после вылета из US Open
У украинки накопилась усталость Сегодня 14:09 294 0< /span> #Элина Свитолина Источник — Общественный...
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US Open. Стёрнс дебютирует на стадии 1/8 финала и сыграет против Вондроушовой, Жабер одолела Боузкову
2023-09/1693728642_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина: Я не смогла соответствовать уровню Пегулы
Украинка прокомментировала поражение на US Open Сегодня 12:41 309 0 #Элина Свитолина Источник —...