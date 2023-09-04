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Теннис

US Open. Тиафо и Шелтон встретятся в четвертьфинале, Фритц и Джокович обыграли «квалифаеров» в матчах 1/8 финала

2023-09/1693807492_uso.jpg|—>US Open. Тиафо и Шелтон встретятся в четвертьфинале, Фритц и Джокович обыграли "квалифаеров" в матчах 1/8 финала

Источник: btu.org.ua

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