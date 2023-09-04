US Open. Тиафо и Шелтон встретятся в четвертьфинале, Фритц и Джокович обыграли «квалифаеров» в матчах 1/8 финала

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Швентек потеряет статус первой ракетки мира, рейтинг возглавит Сабаленко
Сегодня 10:57 63 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a8a32d64230a184f14b73a9490ad775f.
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Брашов (W15). 18-летняя Барановская выиграла дебютный профессиональный титул
2023-09/1693770190_baranovska.jpg|—>Алиса Барановская в решающем матче турнира в Брашове переиграла итальянскую теннисистку Николь Фоссу Уэрго...
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US Open. Мухова остановила Ван Синьюй на пути в 1/4 финала, Кырстя справилась с Бенчич
2023-09/1693771814_uso.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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US Open. Синнер победил Вавринку и дальше сыграет против Зверева, де Минор третий раз прошел в 1/8 финала
2023-09/1693721460_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua